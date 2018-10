Gepubliceerd op | Views: 1.704

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York wisten dinsdag sterk te herstellen van de duidelijke verliesbeurt een dag eerder. De beurshandel werd onder meer gesteund door optimisme over de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Daarnaast was er weer een stevige hoeveelheid bedrijfsresultaten voor beleggers op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 1,8 procent hoger op 24.874,64 punten. De brede S&P 500 won 1,6 procent tot 2682,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,6 procent tot 7161,64 punten.

President Donald Trump zei een 'great deal' met China te kunnen sluiten, maar herhaalde zijn dreigement van nieuwe invoerrechten als een handelsovereenkomst uitblijft. Verder wees hij op de sterk gestegen aandelenkoersen sinds zijn aantreden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten.

Dieprode cijfers

Industrieel conglomeraat General Electric (GE) maakte bekend in te grijpen bij zijn stroomdivisie en werd bijna 9 procent lager gezet. Onlangs kondigde GE al een afschrijving aan op de energiedivisie. Die bedroeg een kleine 22 miljard dollar in het derde kwartaal. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat het bedrijf dieprode cijfers schreef. Het dividend wordt drastisch verlaagd.

Coca-Cola won 2,5 procent. De frisdrankreus boekte een hogere winst, geholpen door het mooie weer in Europa. Ook creditcardmaatschappij Mastercard (min 1,7 procent) kwam met resultaten, net als farmaceuten Pfizer (min 0,8 procent) en Allergan (min 7,6 procent).

Optimistisch

Sportkledingfabrikant Under Armour sprong bijna 28 procent omhoog dankzij sterke resultaten. De cijfers van levensmiddelenconcern Mondelez werden beloond met een plus van 5 procent. Facebook publiceert na het slot cijfers, evenals internethandelaar eBay.

Op economisch gebied liet marktonderzoeker Conference Board weten dat het consumentenvertrouwen in oktober is gestegen naar het hoogste niveau in achttien jaar. Amerikanen zijn optimistisch vanwege de sterke arbeidsmarkt en de belastingverlagingen.

De euro was 1,1345 dollar waard, tegen 1,1355 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 66,18 dollar en Brentolie daalde 1,6 procent tot 76,07 dollar per vat.