Aperam boekt lager bedrijfsresultaat

LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalconcern Aperam heeft in het derde kwartaal een lager bedrijfsresultaat behaald dan in de voorgaande periode. Bij de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal had Aperam al aangegeven dat het resultaat lager zou uitvallen vanwege de traditionele seizoensafzwakking in Europa. Voor het vierde kwartaal wordt opnieuw een daling van het resultaat verwacht, vergeleken met de voorgaande periode.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 123 miljoen euro, tegen 150 miljoen euro in het tweede kwartaal. De omzet kwam uit op meer dan 1,1 miljard euro, tegen ruim 1,2 miljard euro in de voorgaande periode.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen te kampen met extreem uitdagende marktomstandigheden, vooral vanwege de importheffingen die de Verenigde Staten en de Europese Unie wederzijds hebben ingevoerd op staal en aluminium. Die hebben volgens Aperam voor tijdelijke onrust gezorgd op de Europese markt voor roestvrij staal.

Solide resultaten

Daarnaast heeft Aperam te maken met gestegen grondstofprijzen en de hoge import van roestvrij staal in Europa. Topman Timoteo Di Maulo spreekt wel van solide resultaten, met een sterke balans en focus op het verbeteren van de prestaties die het bedrijf helpen de tegenwind te doorstaan.

De verschepingen van roestvrij staal gingen op kwartaalbasis met 8 procent omlaag tot 467.000 ton. De nettowinst kwam uit op 72 miljoen euro, tegen 80 miljoen euro in het tweede kwartaal. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf meldde verder dat goede vooruitgang wordt geboekt met zijn programma om in 2020 de jaarlijkse kosten met structureel 150 miljoen euro te verlagen. Daarnaast zal de schuld in het vierde kwartaal op een laag niveau blijven.