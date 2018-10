'ING wil van Italiaanse vastgoedleases af'

Gepubliceerd op | Views: 1.400 | Onderwerpen: Italië

AMSTERDAM (AFN/RTR) - ING is van plan zijn nog resterende portefeuille aan Italiaanse vastgoedleases te verkopen aan Goldman Sachs. Dat meldde Reuters dinsdag. Het persbureau had inzage in een document dat is gezonden aan de vakbonden. De omvang van het pakket is niet bekend.

In de brief stelt ING dat de deal waarschijnlijk begin december wordt getekend en in het eerste kwartaal van komend jaar wordt afgerond. Er zullen 31 medewerkers boventallig worden. ING en Goldman wilden niet reageren.