Van Hall commissaris bij Ordina

NIEUWEGEIN (AFN) - Johan van Hall is dinsdag tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (bava) van Ordina benoemd tot commissaris. Dat maakte het bedrijf dinsdag nabeurs bekend in een verklaring.

De benoeming gaat in op 1 januari 2019 en geldt voor een periode van vier jaar. De raad van commissarissen zal Van Hall benoemen tot voorzitter, als opvolger van Caroline Princen. Zij legt de voorzittershamer neer in verband met haar benoeming tot bestuursvoorzitter van de Nuts Groep per 1 januari komend jaar. Princen blijft lid van de raad van commissarissen van Ordina.

De Nederlander Van Hall was tot 1 maart van dit jaar vice-voorzitter van de raad van bestuur en innovatie- en technologiedirecteur van ABN AMRO en lid van de Raad van Bestuur van 2009 tot 1 maart 2018. Ook is hij lid van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).