AEX kleurt groen

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond dinsdagmiddag op winst. Elders in Europa gingen de graadmeters omlaag. Beleggers verwerkten de nodige kwartaalrapportages van grote Europese bedrijven als BP, Volkswagen en BNP Paribas. Op het Damrak profiteerde PostNL van een adviesverhoging.

De AEX-index stond bijna een uur voor het slot 0,4 procent hoger op 511,58 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 719,72 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,2 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was verlichtingsbedrijf Signify met een winst van 4 procent. Staalconcern ArcelorMittal verloor 2,5 procent en sloot de rij. In de MidKap was postbezorger PostNL een winnaar met een plus van 2,6 procent dankzij een adviesverhoging door Berenberg. Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij met een min van 3,8 procent.

Onderuit

Bedrijven actief in de windenergiesector gingen onderuit na berichten van het Amerikaanse General Electric. Bij de divisie van het conglomeraat die over windenergie gaat, was sprake van minder orders en een dalende winstgevendheid. De Deense windmolenmaker Vestas leverde daarop 4,3 procent in op de beurs van Kopenhagen. Branchegenoot Siemens Gamesa verloor in Madrid 4,7 procent en het Duitse Nordex speelde in Frankfurt 4,5 procent kwijt.

In Londen zakte het Britse verzorgingsmiddelenconcern Reckitt Benckiser 4,6 procent na tegenvallende resultaten. De Duitse concurrent Beiersdorf, die ook met cijfers kwam, daalde 2,3 procent in Frankfurt. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa verloor 7,5 procent na een tegenvallende kwartaalupdate. Automaker Volkswagen kwam wel met goede resultaten dankzij sportwagenmerk Porsche en werd beloond met een koerswinst van 3,8 procent.

Verdubbeld

In Parijs werd de Franse bank BNP Paribas 3,6 procent lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers. BP won 2,3 procent in Londen. De Britse olie- en gasreus heeft zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbeld.

De euro was 1,1364 dollar waard, tegen 1,1382 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent in prijs tot 66,73 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper en kostte 76,61 dollar per vat.