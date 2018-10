Consumentenvertrouwen VS hoger

Gepubliceerd op | Views: 537 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in oktober toegenomen. Dat maakte marktonderzoeker Conference Board bekend.

De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, is voor deze maand uitgekomen op 137,9, tegen een herziene stand van 135,3 in september. Economen rekenden in doorsnee op een score van 135,9.

De index bereikte daarmee het hoogste niveau in achttien jaar. Amerikanen zijn optimistisch vanwege de sterke arbeidsmarkt en de belastingverlagingen van president Donald Trump.