Fiat Chrysler betaalt bijzonder dividend

Gepubliceerd op | Onderwerpen: autoindustrie, dividend

AMSTERDAM (AFN) - Automaker Fiat Chrysler gaat voor 2 miljard euro aan bijzonder dividend uitbetalen. Dat maakte het bedrijf bekend in een handelsbericht. De extra uitbetaling aan aandeelhouders is mogelijk door de verkoop van auto-onderdelenmaker Magnetti Marelli voor 6,2 miljard euro die onlangs bekend werd gemaakt.

Fiat Chrysler leverde in het derde kwartaal 3 procent meer auto's af. Ook verkocht de automaker duurdere auto's. Dat leidde tot een omzetstijging van 9 procent tot 28,7 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten, waar de pick-uptruck Ram 1500 en de Jeep-modellen Wrangler en Cherokee goed werden ontvangen, ging de omzet omhoog. In Azië had Fiat Chrysler last van de afzwakkende Chinese markt.

De nettowinst daalde naar 564 miljoen euro, onder meer door een eenmalige last van 700 miljoen euro voor een Amerikaanse zaak rond sjoemeldiesels. De aangepaste nettowinst ging wel met ruim de helft omhoog tot 1,4 miljard euro.

Fiat Chrysler herbevestigde zijn omzet- en winstprognoses voor het hele jaar.