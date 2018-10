'Potentie crypto's, regulering ontbreekt'

Gepubliceerd op | Views: 721

AMSTERDAM (AFN) - Verschillende cryptomunten hebben potentie, maar zijn nog lang geen volwaardige beleggingsvorm. Door het ontbreken van regulering zijn de risico's hoog, zegt ABN AMRO MeesPierson. Ook de nieuwe technologie en het feit dat veel cryptomunten aan beginnende bedrijfsprojecten zijn gekoppeld, noemt de vermogensbeheerder van ABN AMRO als risicofactoren.

MeesPierson vindt het risico nu nog te groot en de wereld van cryptomunten te weinig transparant om ze als belegging aan te bieden. Ook geeft de bank beleggers er geen advies over. Dat hoeft niet zo te blijven, stelt investeringsstrateeg Ralph Wessels. ,,De technologie erachter is nog volop in ontwikkeling. Als bovendien wordt voldaan aan de voorwaarden van regulering en transparantie, dan zijn crypto coins te vergelijken met andere beleggingsvormen en hun risico-rendementsprofielen.''