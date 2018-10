Chesapeake telt miljarden neer voor WildHorse

Gepubliceerd op | Views: 488

OKLAHOMA (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse oliebedrijf Chesapeake Energy lijft branchegenoot WildHorse Resource Development in. Met de deal is inclusief schuld bijna 4 miljard dollar gemoeid. De overname wordt voor een groot deel afgehandeld in aandelen.

WildHorse is actief in het zuidoosten van Texas. Chesapeake hoopt door de deal zijn olieproductie tegen 2020 te kunnen verdubbelen ten opzichte van de inschatting voor dit jaar. Dat zal dan gaan om 160.000 tot 170.000 vaten per dag.