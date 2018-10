Adyen breidt uit naar Canada

Gepubliceerd op | Views: 525

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsverwerker Adyen wordt actief in Canada. De aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming sloot contracten met onder meer Adidas, Dollar Shave Club en Canada Goose om de online betalingen te verwerken in het Noord-Amerikaanse land.

Adyen biedt in Canada betalingen aan vanaf bankrekeningen, met creditcards van onder meer Visa, Mastercard en American Express en met digitale wallets zoals Apple Pay, Google Pay en Alipay.