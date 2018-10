Voormalig Audi-baas Stadler komt vrij

Gepubliceerd op | Views: 583 | Onderwerpen: autoindustrie

MÜNCHEN (AFN/DPA) - Voormalig Audi-baas Rupert Stadler komt vrij uit voorarrest. Dat heeft de beroepsrechter in München bepaald. Stadler zat sinds juni vast in de gevangenis voor ondervraging over zijn rol in het dieselschandaal. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels.

Het onderzoek tegen Stadler, die begin deze maand door Audi werd ontslagen, wordt wel voortgezet. Het bewijs tegen hem wordt door de rechters als sterk omschreven.

Stadler moet voor zijn vrijlating wel een borg betalen. Ook mag hij geen contact opnemen met andere mensen die onderzocht worden, omdat er nog altijd risico is dat hij met bewijsmateriaal knoeit.