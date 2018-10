'Stevige winstgroei voor Shell'

Gepubliceerd op | Views: 1.885

AMSTERDAM (AFN) - Olie- en gasreus Shell zet over het derde kwartaal van het jaar naar verwachting een fors hogere winst in de boeken. Dat blijkt uit een consensus die het Brits-Nederlandse bedrijf zelf heeft gepubliceerd. Shell komt donderdag voorbeurs met resultaten over de afgelopen periode.

Volgens de consensus komt de winst van Shell uit op 5,8 miljard dollar, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. In het derde kwartaal van 2017 was dit 4,1 miljard dollar. Shell zal daarbij net als veel branchegenoten hebben geprofiteerd van de gestegen prijzen van olie en gas.

In het tweede kwartaal kwam Shell, ondanks een winstgroei, volgens kenners toch wel met tegenvallende resultaten naar buiten. Zo werd door sommige analisten op meer gerekend qua vrije kasstroom en verdere verlaging van de schulden.

Desinvesteringsprogramma

Het desinvesteringsprogramma van Shell na de aankoop van gasreus BG Group in 2016, wordt dit jaar afgerond. Het concern kondigde destijds aan voor in totaal 30 miljard dollar aan bezittingen af te stoten. Verder ging Shell onlangs akkoord met een stevige investering in een Canadees project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Ook is inmiddels een begin gemaakt met een omvangrijk aandeleninkoopprogramma van minstens 25 miljard dollar. Het programma loopt tot en met 2020, afhankelijk van verdere vooruitgang bij de schuldaflossing en de olieprijzen.