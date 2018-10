Damrak begint met kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 326

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht in het groen. Beleggers kregen een hoop bedrijfsresultaten te verwerken van grote Europese bedrijven als BP, Volkswagen en BNP Paribas. Op het Damrak profiteerde PostNL van een adviesverhoging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 510,70 punten. De MidKap bleef vlak op 717,51 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was olie- en gasconcern Shell met een winst van 1,1 procent. Verlichtingsbedrijf Signify stond onderaan met een verlies van 0,8 procent. In de MidKap ging postbezorger PostNL aan kop met een plus van 2,3 procent dankzij een adviesverhoging door Berenberg. Navigatiebedrijf TomTom sloot de rij met een min van 3,2 procent, na een sterke koerswinst een dag eerder.