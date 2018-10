BBVA pareert tegenwind Turkije en Argentinië

Gepubliceerd op | Views: 413 | Onderwerpen: Turkije

BILBAO (AFN/BLOOMBERG) - De Spaanse bank BBVA maakt dit jaar fors winst dan vorig jaar. Onder meer de Mexicaanse tak van het financiële concern draait de laatst tijd erg goed. Daarmee lukt het Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, zoals BBVA voluit heet, om de lastige situatie in Turkije en Argentinië te compenseren.

In de eerste drie kwartalen ging de nettowinst met meer dan een kwart omhoog ten opzichte van een jaar eerder, naar 4,3 miljard euro. In het resultaat is tevens een boekwinst verwerkt van 633 miljoen euro op de verkoop van activiteiten in Chili. Ook hoefde de bank minder geld opzij te zetten voor slechte leningen. De totale baten kwamen wel bijna 7 procent lager uit, op 17,6 miljard euro.

Volgens topman Carlos Torres Villa profiteert BBVA onder meer van zijn brede geografische spreiding. De bank is in veel landen in de wereld actief. Naast landen als Spanje, Portugal en Turkije zit BBVA voornamelijk in veel Spaanstalige Amerikaanse landen.