Productieproblemen raken omzet Reckitt Beckiser

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse producent van medicatie, schoonmaakmiddelen en drogisterijartikelen Reckitt Beckiser (RB) heeft in het derde kwartaal last gehad van tijdelijke productieproblemen in een Europese fabriek voor babyvoeding. Dat had een effect op de omzetgroei, zo kwam naar voren uit een handelsbericht.

RB zette een omzetgroei van 2 procent in de boeken ten opzichte van een jaar eerder tot 3,1 miljard pond. De verstoring in de productie had een negatief effect op de totale groei van 2 procent, aldus RB. Analisten rekenden vooraf in doorsnee op een vergelijkbare omzetgroei met 4 procent.