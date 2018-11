Advies PostNL omhoog bij Berenberg

De (VVD) overheid maakt meer kapot dan je lief is en daar komt bij dat door die verplichte aanbesteding in Europa niet alleen PostNL bijna op zijn gat ligt maar ook de bouwbedrijven haast moeten werken onder de kostprijs.



Door onze overheid ( je kan beter zeggen overhead) met hun en ook Europese regels laten we onverantwoorde aantallen immigranten toe in ons al overvolle en drukke land dat zo langzamerhand helemaal dichtslibt.



Helemaal onbegrijpelijk en voor mij bijna onaanvaardbaar, dat wanneer een jonge man hier asiel heeft gekregen hij vaak zijn hele familie mag laten overkomen in het kader van de gezinshereniging, daar zakt echt mijn broek van af.