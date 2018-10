Meer winst voor BNP Paribas

Gepubliceerd op | Views: 532

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse bank BNP Paribas heeft zijn winst afgelopen kwartaal verder opgevoerd, ondanks lagere baten op de thuismarkt. Het financiële concern profiteerde onder meer van groei bij de internationale activiteiten.

De totale baten kwamen 0,4 procent lager uit dan een jaar eerder op 10,4 miljard euro. Bij het onderdeel International Financial Services moest de bank opboksen tegen ongunstige wisselkoersen. Toch was hier sprake van een plus met 4,3 procent.

Onder de streep bleef, geholpen door wat meevallers, dik 2,1 miljard euro over. Dat is 4 procent meer dan in het derde kwartaal vorig jaar. Daarmee was de winst hoger dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Bij kenners leefden voorafgaand aan de publicatie van het cijferbericht nog zorgen over onder meer de blootstelling van de bank aan Italië en het zwakkere economische klimaat in Europa.