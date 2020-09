Lavide stapsgewijs op weg naar reverse takeover

Gepubliceerd op | Views: 260

TERNEUZEN (AFN) - Lege beurshuls Lavide maakt naar eigen zeggen "stapsgewijs" voortgang in de gesprekken met een bedrijf dat via een zogeheten reverse takeover de beursnotering over wil nemen. Met die kandidaat is Lavide al sinds juli in gesprek. Volgens het bestuur zal Lavide, als de reverse takeover doorgaat, er beter voorstaan dan ooit.

Lavides vorige topman Salar Azimi stapte begin juli op nadat bij aandeelhouders vragen waren gerezen over onder meer beleggingen met van Lavide geleend geld en de sponsoring van een Belgische voetbalclub die hij bezit. Het bestuur stelt nu dat door de periode onder Azimi Lavide "een aantal jaar" verloren heeft. Zo is er weinig aandacht geweest voor het vinden van een nieuwe accountant, terwijl dat nu een belangrijk punt is voor de partij waarmee gepraat wordt.

In het eerste halfjaar was er een verlies van 90.000 euro voor Lavide. Activiteiten waren er niet, dus de omzet kwam uit op nul. Het eigen vermogen bedroeg 100.000 euro, iets meer dan de helft van de 190.000 van 1 januari.