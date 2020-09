DSM winnaar AEX, Shell levert in na bekendmaking ingreep

“Het banenverlies moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar.”



Wederom mooi stukje proza van AFN ... gaat om 7000 tot 9000 banen. Al uitgerekend wat dit per fte is ? Gelukkig staan die werknemers niet als activa op de balans. Kwam er nog een forse afschrijving over heen ook :-)