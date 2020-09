'Lager begin Wall Street na chaotisch verkiezingsdebat'

Gepubliceerd op | Views: 247

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting lager openen. Beleggers op Wall Street kauwen na op het chaotisch verlopen eerste verkiezingsdebat tussen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Daarnaast zijn er nieuwe cijfers over onder meer de arbeidsmarkt en de economie van de Verenigde Staten.

Het debat tussen Trump en Biden verliep erg hard. De twee wisselden meermaals beledigingen uit. Trump kwam niet alleen hard in aanvaring met Biden maar ook met debatleider Chris Wallace vanwege zijn vele interrupties.

Loonstrookverwerker ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in september met 749.000 banen is toegenomen. Dat was meer dan verwacht want economen hadden op een plus van 649.000 banen gerekend. Het cijfer voor augustus werd opwaarts herzien tot 481.000 banen, van een eerder gemelde aanwas van 428.000 arbeidsplaatsen. De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert.

Economie VS

Volgens een nieuwe raming is de economie van de VS in het tweede kwartaal met 31,4 procent gekrompen, terwijl eerder op een neergang van 31,7 procent werd gerekend. Het gaat wel nog altijd om de sterkste krimp van 's werelds grootste economie sinds de metingen begonnen. De groei- of krimpcijfers worden in de VS bekendgemaakt op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar entertainment- en mediaconcern Walt Disney dat zo'n 28.000 medewerkers van zijn Amerikaanse pretparken ontslaat. Die mensen zaten al tijdelijk thuis omdat de parken al geruime tijd dicht zijn vanwege de coronacrisis of nauwelijks bezoekers trekken.

Moderna

Biotechnoloog Moderna staat op winst voorbeurs. De resultaten van een eerste veiligheidsproef met een potentieel coronavaccin van Moderna lijken veelbelovend. Ook Regeneron Pharmaceuticals kwam met positieve testuitslagen met een experimenteel middel tegen corona.

Chipproducent Micron Technology publiceerde kwartaalcijfers. Daarbij vielen de vooruitzichten tegen en het aandeel Micron lijkt lager te gaan openen.

Overname

De uitbater van hotels en casino's Caesars Entertainment heeft overeenstemming bereikt over een overname van het Britse gokbedrijf William Hill in een deal ter waarde van 3,7 miljard dollar.

De graadmeters in New York sloten dinsdag in het rood, mede door onzekerheid over een steunpakket vanuit de Amerikaanse politiek. De Dow-Jonesindex zakte 0,5 procent tot 27.452,66 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 3335,47 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,3 punten lager gezet op 11.085,25 punten.