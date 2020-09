'Kiadis bereidt zich voor op klinische testen'

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma is bezig met voorbereidingen voor klinische testen met geneesmiddelen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van Natural Killer-cellen (NK-cellen). Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het handelsbericht van de biotechnoloog. Daarbij merkt KBC op dat de kaspositie een punt van zorg voor de kortere termijn is.

KBC denkt dat de kosten voor onderzoek en ontwikkeling zullen gaan stijgen door het beginnen van testen en voor patiënten in lopende studies. De kaspositie stond eind juni op 25,9 miljoen euro en KBC rekent op een cash burn van 11,4 miljoen euro per kwartaal en dat die gaat groeien. De bank is van mening dat de resultaten met testen met NK-cellen van Kiadis in eerste instantie veelbelovend lijken.

Het advies is hold en het koersdoel is 2,80 euro. Het aandeel Kiadis noteerde woensdag omstreeks 10.35 uur een min van 5,8 procent op 1,55 euro.