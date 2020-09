Ook Rabobank laat meer spaarders negatieve rente betalen

Dit is meer een taak voor de consumenten vereniging of NMA om een zaak te beginnen tegen de negatieve rente.Je wordt 2 x gestraft.eerst via de belasting (vermogens belasting)en dan via de bank.Geld die je zelf hebt opgebouwd en waar je geen gebruik maakt van een service.Bank/overheid moet de burger de mogelijkheid geven om ergens anders te stallen als je geen kosten wilt betalen.Dit wordt niet mogelijk gemaakt.Er is geen concurrentie in het spel.Iedereen volgt elkaar en onder de mededingings wet zou je moeten beoordelen dat in geval banken elkaar na apen dan is er misbruik van machtsposities omdat je als burger nergens naar toe kan gaan.Ik wil graag mijn geld weghalen maar moet ik dan 250.000 euro onder mijn matras bewaren ??Maar het zal niet lukken.Alles en iedereen beschermd elkaar.Belangenverstrengeling is bij de overheid en banken terug te vinden.Consumenten bond proberen het, maar ze zijn te traag en zullen nooit keihard de confrontatie aangaan tegen banken + overheid.Geen rechtzaak beginnen, maar een "advies"........ Daar win je de oorlog niet mee. www.consumentenbond.nl/sparen/negatie... ,betalen%20om%20te%20mogen%20sparen.