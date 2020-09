ING positief over kostenbesparingen Shell

Gepubliceerd op | Views: 1.820

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ING is positief gestemd over de maatregelen die olie- en gasconcern Shell neemt om de kosten te verlagen. De bank denkt dat er nog meer kostenbesparingen kunnen komen omdat ook de portefeuille aangepakt zal moeten worden.

Shell maakte bekend 7000 tot 9000 banen te schrappen, wat moet leiden tot een jaarlijkse besparing van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar. ING zegt dat het bedrijf merkt dat het vrij goed kan omgaan met thuiswerken en dat corona Shell helpt om effectiever te worden. De bank denkt meer maatregelen te gaan horen van Shell bij een strategische update in februari. Het advies voor Shell staat op hold, met een koersdoel van 16,50 euro.

RBC Capital Markets zegt in een reactie op de tussentijdse handelsupdate dat vooral de verwachting van Shell voor flink hogere marges bij marketing een belangrijk punt is. De prognose voor zwakkere marges bij lng zou geen verrassing moeten zijn voor beleggers. RBC denkt niet dat er aanzienlijke verlagingen van de kasstroom zullen zijn in het derde kwartaal, na de update.

Het aandeel Shell noteerde woensdag omstreeks 09.55 uur een plus van 1,3 procent op 11,06 euro.