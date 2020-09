Nikkei sluit september af met verlies

Gepubliceerd op | Views: 26

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag met verlies gesloten. Beleggers kregen op de laatste dag van september nog een stroom van macro-economische cijfers voor de kiezen. Ook verwerkten de markten het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden, dat ongekend hard en chaotisch is verlopen.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,5 procent lager op 23.185,12 punten. De Japanse hoofdindex won daarmee 0,2 procent in september. Op macro-economisch vlak bleek dat de industriële productie in Japan in augustus iets harder is gestegen dan verwacht. De winkelverkopen in het land namen daarentegen vorige maand opnieuw af. Bij de bedrijven zette NTT Docomo (plus 20,9 procent) de stijging voort na de aankondiging van NTT (min 5,7 procent) om zijn mobiele telecomdochter volledig in te lijven.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min. Volgens de Chinese overheid is de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in september verder toegenomen. Ook uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese industrie deze maand verder is gegroeid. De groei viel wel iets lager uit dan in augustus.

Beleggers maakten zich daarnaast op voor de halfjaarlijkse Gouden Week vakantieperiode, die donderdag begint met de Stichtingsdag van de Volksrepubliek. De Chinese beurzen zijn dan gesloten.

In Hongkong steeg de Hang Seng-index 0,9 procent voorafgaand aan de Chinese feestdagen. De Australische All Ordinaries in Sydney was een negatieve uitschieter met een verlies van 1,7 procent. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.