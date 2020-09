Biotechnoloog Kiadis Pharma dringt verlies terug

Gepubliceerd op | Views: 1.235

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Kiadis Pharma heeft in de eerste helft van dit jaar een kleiner verlies geleden dan een jaar terug, geholpen door lagere operationele kosten. Het nettoverlies kwam uit op 18,8 miljoen euro tegen een min van 25,9 miljoen euro vorig jaar.

Kiadis zag de operationele kosten dalen naar 20 miljoen euro van 25,7 miljoen euro in de eerste helft van 2019. Daarbij namen zowel de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling als die voor algemene en administratieve zaken af. Het operationeel resultaat bedroeg een min van 19,9 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 25,7 miljoen euro negatief.

De kaspositie van Kiadis stond eind juni op 19,8 miljoen euro. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van Natural Killer-cellen (NK-cellen), grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties. Kiadis werkt ook aan een coronamiddel.

Topman Arthur Lahr van Kiadis zegt in een toelichting dat het bedrijf 2020 is begonnen als geheel nieuwe onderneming en dat snel aanzienlijke vorderingen zijn geboekt, belangrijke samenwerkingen zijn opgezet en nieuwe inkomsten werden gerealiseerd. In november vorig jaar stopte Kiadis namelijk met de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel, ATIR101.

Kiadis legt zich nu volledig toe op toepassingen voor natural killer-cells. "Onze unieke K-NK-cellen kunnen potentieel ingezet worden voor een grote groep patiënten met kanker, infectieziekten en andere levensbedreigende aandoeningen. We kijken er naar uit om in de komende periode verdere updates te kunnen bekendmaken", zegt Lahr in het persbericht. Volgens het bedrijf worden in alle ontwikkelingsprogramma's "significante vorderingen" behaald.

Ondanks werd nog bekend dat Kiadis een Amerikaanse miljoenensubsidie krijgt voor de ontwikkeling van een coronamedicijn. Kiadis heeft van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA goedkeuring gekregen voor de start van een klinische studie naar behandeling van Covid-19, dat wordt veroorzaakt door het coronavirus.