Wall Street wint op opleving handelshoop

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de laatste handelsdag van het derde kwartaal met winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan sussende uitspraken van Amerikaanse overheidsfunctionarissen over mogelijke plannen Chinese bedrijven in de Verenigde Staten van de beurs te weren. Ook werd met een schuin oog gekeken naar ontwikkelingen rond het afzettingsonderzoek naar president Donald Trump.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 26.916,83 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,5 procent tot 2976,73 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 7999,34 punten.

De handelsvrees zorgde vrijdag nog voor verliezen op Wall Street na berichten dat Trump een verbod wil voor noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse beurzen. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde echter dat er momenteel nog geen concrete plannen zijn voor een verbod op Chinese noteringen in de VS. De in New York genoteerde Chinese bedrijven JD.com, Baidu en Alibaba wonnen tot 1,5 procent.

Apple

Zwaargewicht Apple dikte 2,4 procent aan. Zakenbank JPMorgan Chase verhoogde het koersdoel voor het aandeel vanwege betere verwachtingen voor de verkopen van iPhones. Ook Merck sloot met winst (plus 1,5 procent) na bemoedigende resultaten van een onderzoek naar een kankermedicijn.

Tesla leverde juist 0,5 procent in na een nederlaag bij de rechter. De maker van elektrische auto's werd schuldig bevonden aan pogingen het optuigen van een vakbond onder zijn personeel te dwarsbomen.

Blackstone

Blackstone maakte bekend zijn al omvangrijke portefeuille logistiek vastgoed uit te breiden en zakte daarop 2,7 procent. De investeringsmaatschappij koopt voor 5,9 miljard dollar de magazijntak van Colony Industrial.

De euro was 1,0899 dollar waard, tegen 1,0903 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,9 procent tot 54,27 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 60,78 dollar per vat.