Lloyd's of London gaat digitaal

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Lloyd's of London, de grootste verzekeringsbeurs ter wereld, gaat volgend jaar digitaal. Herverzekeraar Munich Re zal vanaf 1 januari via het 330 jaar oude Lloyd's gebruik gaan maken van een onlinesysteem voor bepaalde verzekeringen.

Waar veel beursvloeren in de praktijk tegenwoordig vooral bestaan uit heel veel computerschermen wordt op Lloyd's of London nog vooral papier gebruikt. De nieuwe digitale dienst zal daar niet direct veel zichtbare verandering in brengen. Dat gebeurt via een server die ergens anders staat.

Topman John Neal wil de komende vijf jaar de kosten voor het verzekeren van risico's via Lloyd's halveren. Daar moet de eerste stap naar digitalisering bij helpen. Ook wil het in tien jaar verdubbelen. De afgelopen tijd stond vooral in het teken van een schandaal rondom seksuele misstanden op de handelsvloer. Ook werden voorbereidingen getroffen voor de brexit.