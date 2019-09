Wall Street hoger op handelshoop

Gepubliceerd op | Views: 1.605

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag in de middaghandel op winst. Beleggers verwerkten sussende uitspraken van Amerikaanse overheidsfunctionarissen over mogelijke plannen Chinese bedrijven in de Verenigde Staten van de beurs te weren. Ook wordt gelet op ontwikkelingen rond het afzettingsonderzoek naar president Donald Trump.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 26.976 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 2982 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 8005 punten.

De handelsvrees laaide vrijdag op Wall Street op na berichten dat Trump een verbod wil voor noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse beurzen. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde echter dat er momenteel nog geen concrete plannen zijn voor een verbod op Chinese noteringen in de VS. De in New York genoteerde Chinese bedrijven JD.com, Baidu en Alibaba wonnen tot 1,8 procent.

China

Op macro-economisch gebied kwamen eerder op de dag meevallende cijfers naar buiten over de bedrijvigheid in de Chinese industrie. In de VS kwamen tegenvallende cijfers over de industriële bedrijvigheid rond Chicago. Amerikaanse beleggers kijken ook al vooruit naar vrijdag, wanneer het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten komt dat een rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Zwaargewicht Apple dikte 2,4 procent aan. Zakenbank JPMorgan Chase verhoogde het koersdoel voor het aandeel vanwege betere verwachtingen voor de verkopen van iPhones.

Tesla

Tesla zakte 1,2 procent na een nederlaag bij de rechter. De maker van elektrische auto's werd schuldig bevonden aan pogingen het optuigen van een vakbond onder zijn personeel te dwarsbomen.

De euro was 1,0904 dollar waard, tegen 1,0903 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2 procent tot 54,80 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 60,86 dollar per vat.