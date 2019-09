Wessanen verdwijnt in november van de beurs

Gepubliceerd op | Views: 169

PARIJS (AFN) - Wessanen verdwijnt per 1 november 2019 van de beurs in Amsterdam. Dat is het voornemen van de nieuwe eigenaar. Het consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI heeft inmiddels 96,81 procent van de aandelen Wessanen in handen.

Het consortium verklaarde de overname van Wessanen onlangs al voltooid toen het 91,39 procent van de aandelen in bezit had, maar sommige aandeelhouders weigeren nog altijd hun stukken aan te bieden. De uitrookprocedure om die aandelen in handen te krijgen begint volgens het bedrijf zo spoedig mogelijk.