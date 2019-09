Klein verlies voor Morefield Group

Gepubliceerd op | Views: 235

WILLEMSTAD (AFN) - Morefield heeft in de eerste helft van het jaar een verlies van 9.000 euro geboekt. Dat meldde het lege beursfonds, dat voorheen als HeadFirst Source Group door het leven ging, maandag nabeurs.

Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond. Die verkoop biedt volgens het bedrijf "nieuwe mogelijkheden" voor Morefield. Morefield wil zich blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen.

Met Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat die grootaandeelhouder de lopende kosten financiert. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro. Daardoor is de verwachting dat het boekjaar 2019 zal worden afgesloten met een positief eigen vermogen.