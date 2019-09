MKB Nedsense keert dividend van 1 cent uit

Gepubliceerd op | Views: 407 | Onderwerpen: dividend

BUSSUM (AFN) - Investeringsmaatschappij MKB Nedsense stelt voor een dividend uit te keren van 1 eurocent per aandeel. Dat werd maandag bekendgemaakt.

MKB Nedsense meldt dat een kapitaalvermindering is afgerond. Om die reden wordt een bedrag van 0,01 euro per aandeel uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dat komt in totaal neer op 820.000 euro.