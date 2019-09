Bever Holding duikt in de rode cijfers

Gepubliceerd op | Views: 401

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding is in de eerste helft van het jaar in de rode cijfers gedoken. Het vastgoedfonds wijt dat onder meer aan negatieve exploitatie uit vastgoed.

Het verlies kwam uit op 951.377 euro waar een jaar eerder nog een positief resultaat van bijna 1,1 miljoen euro werd behaald. Het bedrijfsresultaat ging van 1,4 miljoen positief naar 951.000 negatief.

Het eigen vermogen was per 30 juni circa 100,6 miljoen euro bij een balanstotaal van ongeveer 158,9 miljoen euro. De vastgoedportefeuille kent per 30 juni 2019 een waardering van 148,4 miljoen euro.