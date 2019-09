Bedrijvigheid industrie Chicago neemt af

Waarom zou Amerika in de problemen moeten komen en op de blaren zitten? Zijn wij hier in Europa dan 'n haar beter? En als er 'n vertraging komt voor de wereldeconomie wordt die dan alleen veroorzaakt door de VS .Daar delen wij dan ook in. Zie echt niet in waarom we gezamenlijk daar niet kunnen uitkomen.

Maar ja, zijn het de Amerikanen niet dan zijn het Chinezen ,Italianen, Britten, Russen of andere volkeren.Het is altijd wel de schuld van 'n ander. Je lijkt Trump wel.