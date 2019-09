Gepubliceerd op | Views: 336

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht hoger begonnen aan de laatste handelsdag van september. Beleggers op Wall Street volgen vooral de perikelen aan het handelsfront. Ook worden de ontwikkelingen rond de afzettingsprocedure van president Donald Trump in de gaten gehouden.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,3 procent hoger op 26.906 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg ook 0,3 procent tot 2669 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er eveneens 0,3 procent bij en steeg tot 7958 punten.

De handelsvrees laaide vrijdag op Wall Street op na berichten dat Trump een verbod wil voor noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse beurzen. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde dat er momenteel nog geen concrete plannen zijn voor een verbod op Chinese noteringen in de VS.

Op macro-economisch gebied kwamen eerder op de dag meevallende cijfers naar buiten over de bedrijvigheid in de Chinese industrie. Beleggers in de VS kijken ook al vooruit naar vrijdag wanneer het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten komt dat een rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Zwaargewicht Apple steeg 1,4 procent. Zakenbank JPMorgan Chase verhoogde het koersdoel voor het aandeel vanwege betere verwachtingen voor de verkopen van iPhones.