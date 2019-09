Gepubliceerd op | Views: 322

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse industriegigant Thyssenkrupp krijgt Martina Merz als topvrouw. Ze begint aan haar nieuwe functie op 1 oktober. Daarmee eindigt de aanstelling van de huidige topman Guido Kerkhoff voortijdig. Het concern gaf onder zijn leiding vier winstwaarschuwingen en zag de aandeelprijs halveren.

Merz was al president-commissaris bij het Duitse concern waar ze sinds 2018 werkt. Eerder stond ze aan het roer van autoremmenproducent Chassis Brakes International. Ze was in het verleden ook werkzaam bij technologiebedrijf Bosch en was lid van de raad van commissarissen bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa.

Thyssenkrupp, dat onder meer staal, liften en auto-onderdelen maakt en industriële oplossingen biedt, heeft op veel vlakken last van tegenwind. Zo heeft de auto-industrie te lijden onder handelszorgen en heeft de staaltak het lastig vanwege een dalende prijs voor dat metaal. Ook stijgen de personeelskosten in Duitsland.