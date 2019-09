Proximus: zoektocht opvolger Leroy gaat door

Gepubliceerd op | Views: 108

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Het Belgische telecombedrijf Proximus zet de zoektocht naar een opvolger van topbestuurder Dominique Leroy voort. De beslissing van KPN om een streep te zetten door haar benoeming bij het Nederlandse bedrijf "wijzigt niets", aldus Proximus.

De procedure om een opvolger te vinden voor Leroy werd halverwege september in gang gezet. Er werd een headhunter aangesteld, die een lijst met potentiële kandidaten opstelt. De raad van bestuur van Proximus zal uiteindelijk over een nieuwe bestuursvoorzitter een beslissing nemen. In de tussentijd staat financieel directeur Sandrine Dufour tijdelijk aan het roer.