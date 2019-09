'Wall Street opent met kleine plussen'

Gepubliceerd op | Views: 124

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag op de laatste handelsdag van september waarschijnlijk licht hoger openen. Beleggers op Wall Street volgen vooral de perikelen aan het handelsfront. Ook worden de ontwikkelingen rond de afzettingsprocedure van president Donald Trump in de gaten gehouden.

De handelsvrees laaide vrijdag op Wall Street op na berichten dat Trump een verbod wil voor noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse beurzen. Ook zou hij de geldstromen vanuit de Verenigde Staten naar China willen inperken. Deze stappen zouden een flinke escalatie betekenen in de handelsoorlog, in aanloop naar nieuw overleg volgende maand. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde dat er momenteel nog geen concrete plannen zijn voor een verbod op Chinese noteringen in de VS.

Op macro-economisch gebied kwamen eerder op de dag meevallende cijfers naar buiten over de bedrijvigheid in de Chinese industrie. Deze week zijn er ook cijfers over de industrie in Europa en de VS. Verder komt vrijdag het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten dat een rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook komt er deze week informatie over bijvoorbeeld de fabrieksorders en bouwuitgaven in de VS. Kort na opening wordt data gemeld over de industrie rond Chicago.

Apple

Zwaargewicht Apple lijkt hoger te beginnen, nadat zakenbank JPMorgan Chase vanwege betere verwachtingen voor de verkopen van iPhones het koersdoel voor het technologieconcern naar boven bijstelde.

General Motors (GM) kan ook op belangstelling rekenen. GM en vakbond United Auto Workers (UAW) zetten hun onderhandelingen over een nieuwe cao-deal maandag voort. Ondertussen gaat de grote staking bij de Amerikaanse autobouwer de derde week in. De staking kostte het bedrijf al miljoenen dollars.

Blackstone

Investeerder Blackstone heeft een deal gesloten met vastgoedbelegger Colony Capital over een overname van industrieel vastgoed zoals opslagloodsen ter waarde van 5,9 miljard dollar.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,3 procent lager op 26.820,25 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 2961,79 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent tot 7939,62 punten.