Fitch verlaagt kredietoordeel Saudi-Arabië

pfufffff.... wat een nieuws.



Sinds mensenheugenis zijn olie pijplijnen altijd onderhevig aan schade of aanslagen.

of FITCH heeft lopen slapen, maar sinds mensenheugenis is er nooit vrede of rust in dat soort gebieden.



Dus om naar A te gaan van A+ vanwege de aanvallen.... pfuff.



Hadden ze geen beter argument kunnen bedenken.