OCI en Adnoc beklinken samenwerking

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestproducent OCI heeft de bundeling van krachten met staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi beklonken. OCI brengt zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika onder in het samenwerkingsverband. Daarvan krijgt OCI 58 procent in handen en Adnoc 42 procent. De nieuwe entiteit is omgedoopt tot Fertiglobe.

Eerder gaf onder meer de Europese Commissie groen licht voor de samenwerking. OCI en Adnoc kondigden hun samenwerking in juni aan. De joint venture wordt gevestigd in Abu Dhabi. Het bestuur bestaat uit zes leden die zijn voorgedragen door OCI en vier leden van de kant van Adnoc.

Het combinatiebedrijf is goed voor een omzet van ruim 1,7 miljard dollar. Door activiteiten samen te voegen moet 60 miljoen tot 75 miljoen dollar aan synergievoordelen worden behaald.