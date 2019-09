Axel Springer somberder over dit jaar

Gepubliceerd op | Views: 234

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse uitgever Axel Springer is somberder geworden over de vooruitzichten voor het lopende jaar. Het bedrijf achter kranten als Bild en Die Welt stelde zijn verwachtingen over de winst en omzet neerwaarts bij. Axel Springer wijst op de reorganisatie binnen zijn journalistieke tak als reden voor de aangepaste prognose.

De uitgever verwacht nu dat de omzet in 2019 tot 6 procent lager uitkomt vergeleken met een jaar eerder. Bij de eerdere verwachting ging Axel Springer uit van een daling op jaarbasis tussen 1 tot 3 procent. Voor het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) dit jaar verwacht het Duitse bedrijf een bedrag dat "aanzienlijk lager is" dan een jaar eerder. De vroegere prognose was een daling tussen 6 en 9 procent op jaarbasis.

Axel Springer kwam in juni ook al met een winst- en omzetwaarschuwing voor het lopende jaar.