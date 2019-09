Vopak rondt desinvestering terminals af

Gepubliceerd op | Views: 427

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft de desinvestering van zijn terminals in Amsterdam en Hamburg aan First State Investments afgerond. De verkoop werd in april aangekondigd.

De waarde van de transactie is circa 600 miljoen euro, inclusief een bedrag van 15 miljoen euro afhankelijk van bepaalde omzetvoorwaarden. Bij afronding zorgt de transactie voor een kas-instroom van 555 miljoen euro. De buitengewone bate na belastingen ligt op 190 miljoen euro die in het derde kwartaal van dit jaar in de cijfers wordt verwerkt.

Vopak is nog in overleg met de minderheidseigenaar van de terminal in het Spaanse Algeciras over de verkoop van het belang van 80 procent op vergelijkbare voorwaarden aan First State Investments.