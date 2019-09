BASF investeert fors in Belgische fabriek

Gepubliceerd op | Views: 201 | Onderwerpen: België

LUDWIGSHAFEN (AFN/BELGA) - Het Duitse chemieconcern BASF investeert meer dan 500 miljoen euro in zijn fabriek in Antwerpen. Hierdoor wordt de productiecapaciteit voor ethyleenoxide en verwante producten op termijn met 400.000 ton opgekrikt.

BASF heeft in Europa momenteel fabrieken voor ethyleenoxide in Antwerpen en Ludwigshafen. Samen zijn ze goed voor een jaarlijkse capaciteit van 845.000 ton. De nieuwe capaciteit komt pas over een paar jaar beschikbaar.