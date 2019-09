Britse economie trekt iets meer aan

Gepubliceerd op | Views: 387 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse economie presteert iets beter dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Volgens het Britse statistiekbureau was in het tweede kwartaal van dit jaar sprake van een groei met 1,3 procent op jaarbasis. Dat is fractioneel beter dan de 1,2 procent waar bij een eerdere voorspelling rekening mee werd gehouden.

De krimp op kwartaalbasis met 0,2 procent bleef bij de definitieve cijfers wel in stand. Dit betekende de eerste teruggang op driemaandelijkse basis sinds 2012. In het eerste kwartaal was nog sprake van 0,5 procent groei.

Het Verenigd Koninkrijk lijdt duidelijk onder de brexitperikelen. Die zorgen voor veel onzekerheid en dat zit de economie in de weg. Wat meespeelt is dat veel bedrijven om goed voorbereid te zijn fikse voorraden hadden opgebouwd voorafgaand aan de oorspronkelijke brexitdeadline in maart. Dat zorgde in de eerste maanden van het jaar nog voor groei. Toen het Britse vertrek uit de Europese Unie vervolgens werd uitgesteld, werden de voorraden in rap tempo afgebouwd.