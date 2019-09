Ook VNC geeft KLM laatste kans

Gepubliceerd op | Views: 976 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Het cao-overleg tussen KLM en de vakbonden is maandag om 13.00 uur hervat. Cabinevakbond VNC, de grootste vakbond bij KLM, stemde als laatste bond in met het verzoek van KLM om weer om tafel te gaan. Daarmee schoven alle acht bonden waarmee KLM tot een vergelijk probeert te komen weer aan.

VNC spreekt in een verklaring van een uiterste poging. Daarbij zal het ook de beoogde salarisverhoging van de directie van KLM van naar verluidt 9,5 procent aankaarten. Gelet op die geste voor de top, verwacht VNC nu ook een hoger loonbod van de maatschappij.

"Na de financiële recordjaren bij KLM is een structurele loonsverhoging per jaar die aansluit op het niveau van landelijk gemiddeld 3 procent in 2019 een logische beweging", aldus VNC. Ook zit het de bond niet lekker dat voor KLM-personeel jarenlang een nullijn werd gehanteerd in de financieel mindere tijden.

Flexibiliteit

Zolang onderhandelingen lopen blijft cabinepersoneel, zoals eerder aangekondigd, strikter volgens cao-afspraken werken. KLM heeft onder meer toestemming van VNC nodig als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden buiten de cao-afspraken valt. Als VNC meer compensatie eist of geen toestemming meer verleent, boet KLM onder meer aan flexibiliteit in.

VNC zei eerder vooral moeite te hebben met het eindbod van KLM op loon en looptijd. Verder bestaat er twijfel in hoeverre nog op inhoud kan worden onderhandeld. KLM bood 2,5 procent meer loon per jaar voor de duur van 2 jaar en 9 maanden. Dat werd door VNC afgewezen.

Stakingen

Andere bonden waarschuwden eerder ook al voor een laatste kans voor KLM. Zo sprak FNV Grond eerder van "óf een akkoord, óf vol in de actiemodus". Eerdere stakingen van het grondpersoneel zorgden al voor de nodige annuleringen en vertragingen van vluchten. Ook CNV maande KLM eerder om over de brug te komen met betere voorstellen om daarmee acties te voorkomen.

Een zegsman van KLM kon alleen bevestigen dat alle partijen weer zijn aangeschoven.