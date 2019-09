'Nieuwe stukken Shell-corruptiezaak Nigeria'

Gepubliceerd op | Views: 0

GENEVE (AFN) - Het Openbaar Ministerie in Zwitserland krijgt toegang tot nieuwe documenten in de corruptiezaak van Shell in Nigeria. Dat liet het Zwitserse Openbaar Ministerie weten aan NRC. De documenten bevinden zich in een koffer die in 2016 in beslag werd genomen in Genève en net is vrijgegeven door de Zwitserse rechters.

De koffer zou tot 400.000 documenten bevatten die op meerdere USB-sticks, een laptop en een externe harde disk, staan. Het merendeel van de documenten moet licht kunnen schijnen op de omvangrijke zaak rond het enorme olieveld OPL245, voor de Nigeriaanse kust. Shell zou samen met branchegenoot Eni betrokken zijn geweest bij de omkoping van Nigeriaanse politici en ambtenaren.