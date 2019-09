'KPN nam enige juiste beslissing'

Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - KPN nam de enige juiste beslissing door een streep te zetten door de komst van Dominique Leroy als topvrouw van de onderneming. Dat zegt Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Hij denkt ook dat toezichthouders zich achter de oren moeten krabben, omdat de uitkomsten van het onderzoek naar Leroy maanden op zich laten wachten.

De tijdspanne en de uitkomst van het onderzoek naar een verdachte aandelentransactie van Leroy zijn ongewis. Dat is volgens Koster de voornaamste reden van de intrekking van de kandidatuur van de Belgische. Naar verluidt gaat het om zes tot negen maanden alvorens er duidelijkheid is. "Dat is te lang", aldus de VEB-directeur. Hij hoopt dat toezichthouders een les trekken uit de kwestie. "In dit soort gevallen zou een versnelde procedure mogelijk moeten zijn."

Koster hoopt dat KPN snel met een nieuwe kandidaat op de proppen komt. Hij stelt verder dat er intern bij KPN ook geschikte kandidaten zijn die de rol van bestuursvoorzitter op zich zouden kunnen nemen.