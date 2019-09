'Intrekken nominatie Leroy bij KPN opmerkelijk'

De RvC van KPN is verantwoordelijk voor de benoeming en de intrekking daarvan. De intrekking is verstandig. Hoe de procedures in België ook aflopen, mevrouw is te zeer beschadigd om bij KPN als CEO te kunnen functioneren. De RvC moet zich beraden over het eigen functioneren, de vorige CEO was geen succes en nu dit weer. Een verstandige zet van de RvC zou nu nmm zijn een interne kandidaat die men goed kent te benoemen. Rust, reinheid en regelmaat gaan nu voor alles. De tijd van 'sterren schieten' in het buitenland is echt voorbij.