PostNL straalt op Damrak

Verleiding was even groot vanochtend te verkopen. Ik ben begonnen met inkopen rond 1,50. Maar ik schat potentie wel wat hoger in nu. Ik denk pas aan verkopen als er ook langdurig consequenties zijn voor dividenduitbetalingen. Zie op dit moment toch geen alternatief waar (potentieel) meer uit te halen is dus ik verkoop nada en houdt ze lekker in mijn mandje.