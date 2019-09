Omzetgroei voor houtveredelaar Accsys

Gepubliceerd op | Views: 674

AMSTERDAM (AFN) - Houtveredelaar Accsys Technologies heeft de omzet in de vijf maanden tot eind mei flink zien aandikken. Dat liet de onderneming weten in een handelsbericht, in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering.

Accsys zag de opbrengsten met 40 procent aandikken tot 35,8 miljoen euro ten opzichte van een jaar terug. Dat komt onder meer doordat de verkoopvolumes van Accoya flink groeiden. De brutowinst dikte in de periode ook aan, zo liet Accsys weten zonder dit te specificeren. Accsys blijft zich naar eigen zeggen richten op verdere groei van de brutowinst op korte tot middellange termijn.

Accsys laat verder weten dat de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter goed verloopt. Ook loopt het proces rondom een vierde Accoya-fabriek in Arnhem goed, aldus de onderneming.