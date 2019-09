'Vlakke opening voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.286

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag vrijwel vlak te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen aan de laatste handelsdag van september. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsvete, de afzettingsprocedure van president Donald Trump en de brexit in de gaten.

De handelsvrees laaide vrijdag op Wall Street op na berichten dat Trump een verbod wil voor noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse beurzen. Ook zou hij de geldstromen vanuit de Verenigde Staten naar China willen inperken. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde zondag echter dat er momenteel nog geen concrete plannen zijn voor een verbod op Chinese noteringen in de VS.

Op het Damrak staat KPN in de schijnwerpers. Het telecomconcern trekt de beoogde aanstelling van Dominique Leroy tot bestuursvoorzitter in. Volgens KPN is de duur van de procedures in België, waar ze door justitie wordt onderzocht vanwege een omstreden aandelenverkoop, "onduidelijk en onvoorspelbaar".

Fusie PostNL

Ook gaat de aandacht uit naar PostNL. Het postbedrijf krijgt onder strenge voorwaarden alsnog toestemming om concurrent Sandd over te nemen. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) vrijdag besloten. Zij gaat daarmee in tegen het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die eerder deze maand besloot geen vergunning te verlenen voor de fusie.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore kondigde aan mee te doen aan de veiling van minderheidsbelangen van samenwerkingspartner Serviços de Petróleo Constellation in vijf Braziliaanse productie- en opslagschepen (FPSO's). SBM is al meerderheidseigenaar en exploitant van die FPSO's.

ABN AMRO

Het aandeel ABN AMRO zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. RBC Capital Markets verlaagde de aanbeveling voor de bank. Ajax kwam vrijdag na de slotbel met fraaie financiële cijfers over het afgelopen topseizoen. De kampioen en bekerwinnaar maakte 51,9 miljoen euro winst. Oranjewoud en IEX Group kwamen vrijdag ook met handelsberichten.

Technologiebedrijf CM.com wil op 11 oktober naar Beursplein 5. De indicatieve prijsstelling van de aandelen is tussen de 15 euro en 19 euro. Dat impliceert een marktwaarde van tussen de 287,5 miljoen euro en 337,5 miljoen euro.

De euro was 1,0934 dollar waard, tegen 1,0944 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 55,82 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 61,75 dollar per vat.